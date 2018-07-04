Сегодня, 4 июля, Кабмин утвердил проект "Организация пассажирского сообщения Киев – международный аэропорт Борисполь", рассчитанный на 13,5 месяца общей стоимостью 583,238 миллиона гривен.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно документу, в обшей стоимости строительства строительные работы составят 428,478 миллиона гривен, 37,755 миллиона уйдет на оборудование, мебель и инвентарь, еще 117 миллионов гривен составят иные расходы. Общая эксплуатационная длина участка "станция Киев-Пассажирский – аэропорт Борисполь" составит 37,4 км.

Проект разбит на два этапа, в рамках первого этапа, стоимостью 502,947 миллиона гривен, в течение полугода планируется построить 3,7 км железнодорожных путей, один новый остановочный пункт и железнодорожную эстакаду длиной 272 м.

Помимо этого, будет построен комплекс из двух пассажирских платформ (шириной 4 м и 6 м) длиной 120 м с открытым пассажирским павильоном и навесами в районе терминала "D" аэропорта, а также открытая галерея между пассажирским павильоном и терминалом "D" длиной 150 м.

Вторая очередь строительства, стоимостью 80,291 миллиона гривен, рассчитана на 7,5 месяца и включает один новый остановочный пункт и высокую пассажирскую платформу возле железнодорожной эстакады длиной 160 м.

Напомним, по состоянию на 22 мая "Укрзализныця" выполнила около 25% общего объема работ по строительству скоростной линии железнодорожного сообщения между Киевом и аэропортом Борисполь.

Проведен ряд тендеров по отбору подрядчика для работ по покраске металлических пролетных сооружений и их усиления, а также строительства опор эстакады и монтажа металлических пролетных строений.

Завершить строительство запланировано до конца текущего года.

Как сообщала "Страна", "Укрзализныця" получила 3,5 га земли для строительства Бориспольского экспресса.

Напомним также, что в Мининфраструктуры предлагали проложить новый участок киевского метро до аэропорта Борисполь. Достройка метрополитена стоила бы дороже, чем запуск аналогичной по маршруту дизельной "электрички" - $300 млн вместо $120 млн.