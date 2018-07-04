В "Нафтогазе Украины" отказались назвать фамилии ее сотрудников, среди которых была распределена премия в размере $45 милионов за победу в Стокгольмском арбитражном суде в споре с "Газпромом".

Об этом сообщают Украинские новости, ссылаясь на ответ "Нафтогаза".

"В перечень сотрудников компании, которые получили премию, включено 41 лицо, которые прямо или косвенно внесли значительный вклад в достижение этого результата. Этот перечень не ограничивается топ-менеджментом компании, а сумма премии зависит от личного вклада каждого работника", - заявили в Департаменте по корпоративным коммуникациям компании.

В то же время на уточняющий вопрос о конкретном списке получателей указанной премии (с размерами премий), госмонополист отвечать отказался.

"Запрашиваемая информация относится к персональным данным и является конфиденциальной", - заявили в "Нафтогазе".

Напомним, что шведский суд приостановил решение суда по спору "Нафтогаза" и "Газпрома", за который Коболев уже получил гигантскую премию.

Ранее "Страна" писала о том, что западные кураторы "Нафтогаза" задумались о пересмотре премий - после скандала с многомиллионными выплатами Коболеву.

Также мы сообщали, что "Нафтогаз" подтвердил, что "Газпрому" разрешили пока не платить Украине $2,6 миллиарда.