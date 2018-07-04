Боярский предсказал, чем завершится матч между Россией и Хорватией
Известный российский актер Михаил Боярский, который поддерживает сборную России на чемпионате мира по футболу, спрогнозировал исход матча между Россией и Хорватией, который состоится 7 июля.
Об этом сообщает телеканал "78".
Боярский уверен, что встреча в четвертьфинале ЧМ-2018 закончится победой российских футболистов.
"Я полагаю, что мы выиграем. Потому что мы так разогнались, что остановить нас уже довольно сложно", - сказал артист.
Напомним, 2 июля тренировку российских спортсменов в Новогорске Московской области посетил музыкант Денис Мацуев. Он подарил футболистам диск с произведениями классической музыки.
Ранее Жозе Моуринью оценил шансы России на ЧМ-2018 после сенсационной победы над Испанией.
Как сообщала "Страна", хорваты обыграли Данию в серии пенальти.