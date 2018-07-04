Правительство Армении в своей работе обещает использовать компьютерную технику исключительно армянского производства. Такое заявление сделал премьер-министр страны Никол Пашинян во время заседания правительства, передает "Интерфакс".

"Отныне в залах заседаний правительства будет установлена компьютерная техника армянского производства. Развитие высоких технологий в Армении является приоритетом правительства. Речь идет не только о программном обеспечении, но и о конкретно технике," - заявил он.

Также он сообщил, что аналогичная техника, произведенная в Армении, должна быть установлена в рабочих помещениях парламента. Для этого, отметил Пашинян, необходимо оказать финансовое содействие.

"Очень важно, чтобы производство развивалось, и предпочтение надо отдавать местному производству. Это и приятно, и выгодно", - отметил он.

Напоминаем, Никол Пашинян был назначен премьер-министром Армении в мае, после почти двухнедельных массовых протестов по всей стране.

Ранее "Страна" писала о том, что Пашинян заявил, что армяно-российские отношения станут "более братскими".

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