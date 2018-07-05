Во второй день фестиваля, 4 июля, главная сцена Atlas Weekend стала местом выступления диджеев. Фанатов порадовали Selecta, Sender, Da Candy, Lost Frequencies, Don Diablo. А хедлайнером стал один из самых известных диджеев планеты - Martin Garrix.

По версии журнала DJ Magazinе он был признан лучшим в мире музыкантом в 2016 и 2017 годах.

22-летний музыкант и саунд-продюсер из Нидерландов впервые выступил в Украине. Его поклонники не могли поверить, что диджей с мировым именем приедет в Киев.

Martin Garrix на Atlas Weekend

Мартин Гаррикс активно выступает на таких популярных мировых фестивалях как Coachella, Lollapalooza, Sensation, Ultra Music Festival.

В 2016 выиграл премию MTV EMA (Europe Music Awards) в номинациях "Лучший исполнитель в жанре электронной музыки" и "Лучшее выступление в рамках проекта World Stage".

Диджей выступил на закрытии Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.

Он получил известность благодаря треку Animals, который находился в топ-10 в более чем 10 странах.

А диджеем решил стать, когда ему было 12 лет, после того, как на церемонии открытия Олимпийских игр в Афинах увидел выступление Tiesto.

Фото: Martin Garrix на Atlas Weekend в Киеве

Мартин Гаррикс входит в десятку самых высокоопачиваемых диджеев от Forbes. Он занял шестое место, заработав за год $19,5 млн. Его обогнали только Skrillex ($30 млн), Стив Аоки ($29,5 млн), Diplo ($28,5 млн), Дэвид Гетта ($25 млн) и Marshmello ($21 млн).

Напомним, что ранее "Страна" сообщила полную программу и расписание Atlas Weekend в Киеве, а также информацию о ценах на билеты и правилах фестиваля.

Также "Страна" публиковала расписание Atlas Weekend 2018 на 4 июля и информацию о главных выступлениях в этот день.