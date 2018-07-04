12,4% респондентов, опрошенных центром социальных исследований "София", готовы проголосовать за главу фракции "Всеукраинское объединение "Батькивщина" в Верховной Раде Юлию Тимошенко, а 9,2% - за сопредседателя фракции "Оппозиционный блок" в Раде Юрия Бойко на выборах главы государства.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте центра "София".

8,9% опрошенных проголосовали бы за Петра Порошенко, 8% - за лидера партии "Гражданская инициатива" Анатолия Гриценко, 7,8% - за шоумена Владимира Зеленского, 7,6% - за лидера Радикальной партии Олега Ляшко, 7% - за певца Святослава Вакарчука.

5,1% респондентов отдали бы свой голос за депутата Рады, председателя партии "За життя" Вадима Рабиновича, 4,2% - за лидера партии "Объединение "Самопомощь", мэра Львова Андрея Садового, 2,9% - за лидера партии "Всеукраинское объединение "Свобода" Олега Тягнибока.

Остальные кандидаты набрали бы меньше 2% голосов.

В случае выдвижения Юрия Бойко единым кандидатом от партий "Оппозиционный блок" и "За життя", за него проголосовали бы 12,1% респондентов.

12,7% опрошенных еще не определились с выбором, 3,3% - проголосовали бы против всех.

Доли проголосовавших за кандидатов указаны из числа тех респондентов, которые обязательно или скорее всего будут голосовать на выборах.

При этом в случае проведения президентских выборов в ближайшее воскресенье, 42,3% намерены точно голосовать, 31,5% - скорее будут голосовать, 7,1% - скорее не будут, 14,9% - не будут голосовать и 4,2% - затруднились ответить.

Опрос проводился с 18 по 29 июня.

Были опрошены 2 008 совершеннолетних жителей во всех областях Украины (на подконтрольной территории) методом личного интервью.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Ранее "Страна" писала о том, что Тимошенко объявила, что идет на выборы президента в 2019 году.

Ранее, по результатам другого опроса, Тимошенко, Гриценко и Бойко возглавили президентский рейтинг, а Порошенко лидирует в антирейтинге.