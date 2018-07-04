В социальных сетях начали обсуждать рекламу Петра Порошенко в Facebook. Во всех рекламных публикациях страница президента призывает ставить ей лайк.

Таким образом на Банковой решили увеличить число подписчиков - но увеличили только число саркастических комментариев.

Тому виной - идея президентской рекламной кампании. Она выстрена так. Упоминается какая-либо проблема Украины (например, коррупция), коротким слоганом выражается отношение Порошенко к этой проблеме - и далее следует призыв "жать лайк".

Выглядит это все так, будто президент предлагает бороться с коррупцией или возвращать Крым, расставляя лайки в Фейсбуке. На что и обратили внимание пользователи.

Особое внимание пользователей привлекла публикация с картинкой, на которой изображен украинский танк, а поверх наложена надпись "Жми врага лайком!"

Эта публикация спровоцировала массу шуток со стороны пользователей, а некоторые сочли эту рекламу попросту глупой.

Журналист и блогер Назар Приходько опубликовал подборку фото с рукопожатиями Порошенко и Путина и подписал: "Эксклюзив! Петро Порошенко показывает, как правильно жать".

Блогер Антон Ходза в шутку задумался об эмиграции: "Тисни ворога лайком. АААААААА ШТО???? КУРВААААА. ЗА ЩОООООО???

*відкрив сайт "Як отримати карту поляка"*

*відкрив сайт "Еміграція в Квебек"*

*відкрив сайт Грінкарти*

*відкрив сайт "Як отримати болгарський паспорт"

Пользователь Facebook Сергей Плахотнюк шутит: "Когда твои SMM затупили - жми врага лайком".

Пользователь Роман Губа: "- Тисни ворога лайком!

- Петр Алексеич, ну главнокомандующий из вас так себе".

Тарас Иванчук: "Где джавелины? А ты жми врага лайком!"

Егор Лемента публикует карикатуру на Порошенко, где президент льет фейки на костер недоверия к власти.

Игорь Нео предлагает президенту варианты других действий, которые можно делать при помощи лайков: "Нужно идти дальше: Убьем врага Лайком!

Вернем Донбасс Лайком!

Вернем Крым Лайком!

Освободим политзаключенных Лайком!

Снизим тарифы Лайком!

Проведем деофширизацию Лайком!

Найдем убийц Небесной Сотни Лайком!

Накажем виновных в Иловайском и Дебальцевском котлах Лайком!

Проведем честные выборы Лайком!"