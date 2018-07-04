Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" намерено ограничивать вход на станцию столично метро "Выставочный центр" 4-7 июля в связи с проведением фестиваля Atlas Weekend в Киеве на территории национального комплекса "Экспоцентр Украины".

Об этом говорится в сообщении КП.

Уточняется, что метрополитен с 4 по 7 июля будет работать в обычном графике.

"Во избежание давки и накопления пассажиропотока на платформе станция "Выставочный центр" будет ограничиваться на вход для безопасности перевозки людей", - говорится в сообщении.

Наземный транспорт будет работать на 1 час дольше.

Напомним, что "Страна" публиковала полную программу Atlas Weekend 2018 на все дни фестиваля с 3 по 8 июля. А также писала о правилах и ценах.

Ранее "Страна" писала о том, что российская группа Звери отказалась выступать на Atlas Weekend в Киеве.