Турция планирует поставить Украине беспилотники и создать совместное предприятие в бронетанковой, космической или авиаконструкторной сферах. Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

По итогам состоявшегося в Анкаре заседания двухсторонней комиссии по военно-техническому сотрудничеству, стороны подписали меморандум о поставках Украине беспилотных авиационных комплексов.

Также стороны договорились о развитии сотрудничества в сфере беспилотных систем вооружения и о возможности создания совместного конструкторского бюро по разработке двигателей для бронированной техники.

По данным СНБО, стороны "достигли согласия о передаче министерству обороны Украины передовых технологий и программного обеспечения в сфере связи и подписали соответствующее соглашение".

Участники заседания также обсудили состояние выполнения совместных проектов в военно-технической сфере за текущий год, в частности выполнение контракта на поставку средств связи компании "Аселсан" для нужд украинской армии.

Турецкая сторона в свою очередь подтвердила заинтересованность в закупке украинских самолетов Ан-178.

Как сообщала "Страна", Турция может закупить истребители Су-57 у России вместо американских F-35.

Ранее "Страна" публиковала видео испытательного полета украинской авиановинки Ан-178.