Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что правоохранителям удалось раскрыть заказчика и организатора убийства полковника УБОП Романа Ерохина, которым оказался экс-нардеп Александр Шепелев.

Об этом он заявил во время брифинга, сообщает "Украинская правда".

По словам Матиос, убийство Ерохина было совершено еще 12 лет назад, 26 июля 2006 года, но заказчика удалось раскрыть только сейчас.

Впрочем, в журналистских кругах новость эта не новая. Так, тележурналистка Newsone Диана Панченко напомнила, что Шепелева обвинили фигурантом дела 12-летней давности, чтобы к "3-летию Нацполиции устроить сенсацию".

"Расследование убийства полковника Ерохина Шепелевым, как всегда, подали, как сенсацию и прорыв. Но ещё в 2013, во время задержания в Будапеште, Шепелева обвиняли в убийстве Ерохина", - пишет Панченко.

Фото: Диана Панченко/Facebook

Как сообщала "Страна", экс-нардепа Александра Шепелева также обвиняют в хищении средств "Родовид Банка" на сумму более 220 млн гривен и причастности к расхищению средств рефинансирования Нацбанка на 315,3 млн гривен. Суд продлил его арест еще на два месяца.

Ранее "Страна" сообщала, что из суд арестовал имущество экс-нардепа Шепелева и его семьи.

Также "Страна" писала, что из высотки в центре Киева, где был офис бывшего нардепа Иванющенко, вывозят вещи семьи арестованного экс-депутата Шепелева.