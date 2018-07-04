На торги выставлена картина под названием "РотФронт", в центре которой в образе символа Французской революции изображена дама, похожая на нардепа Татьяну Черновол под красно-черным флагом УПА.

Бок о бок с ней - вооруженный пистолетом человек, смахивающий на Сергея Пашинского. Компанию им составляют люди с решительными лицами, похожие на Александра Турчинова и Андрея Парубия.

Аукцион стартовал сегодня в 13:00 и продлится до 15:00. Стартовая цена полотна - 300 долларов. Об этом на своей странице в Facebook написала заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова.

"Хочу закрыть политический сезон последней (этим летом) картиной

Объявляю аукцион

Размер 1,80

Масло, холст

Аукцион длится с 13:00 до 15:00

Ставки делайте под постом в комментариях

Стартовая цена 300 долларов

Название картины - "РотФронт", - написала Крюкова.

Фото: facebook.com

Стоит отметить, что в комментах под постом сразу же началась жаркие торги. Ставки выросли до 1200 долларов. Аукцион продолжается.

Ранее "Страна" писала о том, что картину с воскресшим Бабченко купили за $1400 в день, когда он заявил, что не дает интервью бесплатно.

Также мы сообщали, что картину с человеком похожим на Антона Геращенко купили за 666 долларов.