РотФронт. В Киеве продается картина с оголенной нардепом Черновол в окружении Турчинова с Пашинским
На торги выставлена картина под названием "РотФронт", в центре которой в образе символа Французской революции изображена дама, похожая на нардепа Татьяну Черновол под красно-черным флагом УПА.
Бок о бок с ней - вооруженный пистолетом человек, смахивающий на Сергея Пашинского. Компанию им составляют люди с решительными лицами, похожие на Александра Турчинова и Андрея Парубия.
Аукцион стартовал сегодня в 13:00 и продлится до 15:00. Стартовая цена полотна - 300 долларов. Об этом на своей странице в Facebook написала заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова.
"Хочу закрыть политический сезон последней (этим летом) картиной
Объявляю аукцион
Размер 1,80
Масло, холст
Аукцион длится с 13:00 до 15:00
Ставки делайте под постом в комментариях
Стартовая цена 300 долларов
Название картины - "РотФронт", - написала Крюкова.
Фото: facebook.com
Стоит отметить, что в комментах под постом сразу же началась жаркие торги. Ставки выросли до 1200 долларов. Аукцион продолжается.
Ранее "Страна" писала о том, что картину с воскресшим Бабченко купили за $1400 в день, когда он заявил, что не дает интервью бесплатно.
Также мы сообщали, что картину с человеком похожим на Антона Геращенко купили за 666 долларов.