"Страна" продолжает отслеживать подробности вчерашнего расстрела кавказца, совершенного возле ресторана "Долма".

Из собственных источников в МВД, мы выяснили подробности биографии убитого. Он сам ранее попадал в поле зрения правоохранителей и даже был судим за покушение на убийство, но затем его странным образом оправдали вместе с подельниками.

Убитого звали Агаев Давуд Шахадин-оглы, его расстреляли за два дня до его дня рождения, которое он отмечает 5 июля. 31-летний уроженец города Баку, гражданин республики Азербайджан, официально в Украине не работал и имел вид на жительство.

Одна из главных версий его расстрела - месть за прошлые дела. По нашим данным, он состоял в бандитском крыле группировки Татарина, в которую входят этнические азербайжанцы.

В марте 2015 года Агаев со своими подельниками - Алиевым и Гарагулей были подозреваемыми в совершении ряда преступлений - по ч. 2 ст. 15 п. 12 ч. 2 ст. 115, 348 УК Украины. Это покушение на убийство и покушение на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Преступления серьезные и им могло грозить пожизненное. Согласно фабуле дела, которое доступно в Едином реестре судебных решений - 26 марта 2015 года, около полудня, возле дома № 12/3 по улице Городецкого в Киеве, Агаев по предварительному сговору с Алиевым и Гарагулей, совершил покушение на убийство гражданина Кожокина, подкараулив его возле дома и прострелив ему ноги.

Потерпевший получил три сквозных огнестрельных ранения правой и левой ног, однако выжил и добить его не смогли, так как Агаева и компанию вели оперативники печерской милиции и главка МВД. Стрелок с подельниками были задержаны.

К покушению на Кожокина (бывший черниговский хоккеист с криминальными связями) они готовились основательно, вооружились пистолетами "Глок", Макарова и "Фортом". На место расправы прибыли на двух машинах - "Тойота" и "Фольксваген". Пытались скрыться от милицейской погони и чуть не раздавили одной машиной сотрудника милиции.

За эти художества Агаеву и подельникам светил реальный срок, однако после ареста с их делом начали твориться странные метаморфозы. Сначала следователь с разрешения прокуратуры переквалифицировал их действия с покушения на убийство двух человек на... хулиганство с использованием оружия и незаконное хранение оружия и боеприпасов, а покушение на сотрудника полиции и вовсе убрал.

После направления обвинительного акта в суд вся троица - Агаев, Алиев и их младший подельник - Гарагуля вышли под солидный денежный залог. А в конце 2016 года тройка печерских судей и вовсе оправдали Агаева и компанию во всех инкриминируемых преступлениях.

По данным наших источников в МВД, учитывая то, что стрелял в Кожокина именно покойный ныне Агаев Давуд Шахадин-оглы возможно это месть, которая его настигла спустя два года возле ресторана "Долма". Хотя учитывая его бурную жизнь могли найтись и другие враги.

Ранее "Страна" сообщала, что убийц кавказца у ресторана Долма в центре столицы было двое.