На побережье Азовского моря, вчера 3 июля, танковые подразделения Объединенных сил провели учения по отражению атаки условного противника. Об этом сообщает пресс-служба ООС на своей странице в Facebook.

"В районе проведения операции Объединенных сил прошло очередное обучение с боевой стрельбой танков и бронированных машин пехоты. В месте отвода тяжелого вооружения и техники экипажи танков Т-64Б и БМП-1 выполняли задачи по стрельбе по условному врагу и тактике ведения боя", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по легенде учений, противник пытался осуществить высадку десанта на участок побережья Азовского моря.

Танковая рота и механизированный взвод бригады были подняты по тревоге и умелыми действиями уничтожили условного противника.

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