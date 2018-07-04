Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что планирует обратиться в Вооруженные силы Украины для борьбы с контрабандными судами.

Об этом сообщает "112 Украина".

"Сейчас 4000 контейнеров стоят в нейтральных водах, не растамаживаются, ждут, что договорятся. Не договорятся. Заходите, растамаживайтесь, платите налоги в государственный бюджет. Не долго ждать тот день, когда я обращусь в ВСУ, чтобы провести где-то там учения. Я не могу этого терпеть!", - подчеркнул Гройсман на заседании правительства.

Премьер добавил, что только по Одесской таможне отчисления за каждый контейнер - в зависимости от товара - выросли от 5 до 10 тысяч гривен. По некоторым товарным группам отчисления выросли вдвое. Общий объем растаможки только с 20 по 26 июня составил 498 млн гривен за 1 112 контейнеров.

"Берем только Одесскую таможню. С 20 по 26 июня, в то время, как мы начали нарабатывать решения по тем схемам, растаможено 1 112 контейнеров с товарами на общую сумму 498 млн гривен", - сказал Гройсман.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что борьба с контрабандой привнесла в государственный бюджет в 2017 году 79 млрд гривен.

Как сообщала "Страна", Кабинет министров распустил "черную сотню" по борьбе с коррупцией и контрабандой на таможне.

Также "Страна" писала, что у Гройсмана приставили полицейских к таможенникам для борьбы с контрабандой.