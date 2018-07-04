Смертельное ДТП произошло сегодня рано утром, 4 июля, в пригороде Чернигова, где в результате лобового столкновения микроавтобуса "Газель" и легковушки "Geely" погиб водитель и две пассажирки легкового авто. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Сообщение о жутком ДТП поступило в полицию 4 июля в 06:41. Авария произошла возле автомобильного моста через Десну в пригороде Чернигова.

Фото: cn.npu.gov.ua

По данным правоохранителей, легковушка "Geely", двигаясь по Киевскому шоссе в направлении с. Количевка, за автомобильным мостом (район Старого вокзала) совершила лобовое столкновение с автомобилем "Газель", который двигался в сторону Чернигова.

В результате столкновения авто водитель и две пассажирки автомобиля "Geely" погибли на месте. Каретой экстренной медицинской помощи в больницу доставлен еще один пассажир автомобиля "Geely". Сейчас полиция устанавливает данные погибших и пострадавших.

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