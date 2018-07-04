В Днепре произошло необычное ДТП с подтекстом. Здесь, 3 июля, около 23:00, на Набережной Заводской столкнулись кроссовер Mercedes и Chevrolet. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщает "Информатор".

По словам полицейских, оба автомобиля ехали по Набережной со стороны центра. Когда на перекрестке с улицей Павлова кроссовер начал разворачиваться на красный сигнал светофора, ему в бок "влетел" Chevrolet.

По словам очевидцев, Chevrolet якобы специально въехал в кроссовер. Оказалось, что за рулем Chevrolet сидела супруга водителя кроссовера.

По неофициальной информации, женщина хотела отомстить своему мужу за неверность. Перед этим она уже написала на его автомобиле нецензурные слова, а затем решила врезаться в него.

Женщина получила ушиб руки. На месте медики оказали ей первую помощь, однако от госпитализации женщина отказалась.

Как рассказали полицейские, водители разойдутся по европротоколу.

Фото: dp.informator.ua

Фото: dp.informator.ua

Фото: dp.informator.ua

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