Нелегалов из Венгрии, которые хотели незаконно попасть в одну из стран Евросоюза, подвело знание географии. Они спрятались в транзитном грузовике, но вместо ЕС попали в Беларусь.

Об этом сообщает портал Белновости.

Об инциденте, который произошел примерно в 13:30 29 июня на автозаправочной станции на автодороге М1 близ Барановичей, проинформировали в Управлении внутренних дел (УВД) Брестского облисполкома.

Дальнобойщик, следовавший из Черногории в белорусскую столицу, услышал, что в грузовом отсеке его автомобиля разговаривают какие-то мужчины. Так как груз был опломбирован, водителю пришлось вызвать милицию.

Прибывшие милиционеры нашли в грузовике 2 иностранцев (национальность не сообщается). По их словам, они спрятались в авто в Венгрии, рассчитывая попасть в другую страну ЕС. В настоящее время с нелегалами работают пограничники.

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