Кабинет министров Украины утвердил план по созданию Высшего антикоррупционного суда. Такое решение сегодня было принято на заседании правительства, передает УНН.

"В этом году будем работать над запуском Антикоррупционного суда", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман в начале заседания правительства.

Напомним, 26 июня Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда.

Верховная Рада проголосовала за законопроект о создании Антикоррупционного суда 21 июня.

Законопроектом предусмотрено, что Высший антикоррупционный суд должен быть создан в Киеве. Кабмину поручено обеспечить финансирование мероприятий, связанных с его созданием и деятельностью.

Ранее "Страна" писала о том, что пока нет ни одного желающего войти в Высший антикоррупционный суд.

Также мы сообщали, что в США требуют скорейших правок закона об Антикоррупционном суде.