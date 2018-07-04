Кабмин утвердил план создания Высшего антикоррупционного суда
Кабинет министров Украины утвердил план по созданию Высшего антикоррупционного суда. Такое решение сегодня было принято на заседании правительства, передает УНН.
"В этом году будем работать над запуском Антикоррупционного суда", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман в начале заседания правительства.
Напомним, 26 июня Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда.
Верховная Рада проголосовала за законопроект о создании Антикоррупционного суда 21 июня.
Законопроектом предусмотрено, что Высший антикоррупционный суд должен быть создан в Киеве. Кабмину поручено обеспечить финансирование мероприятий, связанных с его созданием и деятельностью.
Ранее "Страна" писала о том, что пока нет ни одного желающего войти в Высший антикоррупционный суд.
Также мы сообщали, что в США требуют скорейших правок закона об Антикоррупционном суде.