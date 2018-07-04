На джазовом фестивале, который прошел на выходных во Львове, главу САП Назара Холодницкого впервые увидели с девушкой. О юной возлюбленной антикоррупционного прокурора сообщает ТСН.

Подружку антикоррупционного прокурора зовут Юлия, ей 23 года и она родом из Кировоградской области, получила образование в Национальной академии внутренних дел.

"Это самая красивая женщина на этой планете. Зовут Юля. Моя Юля. Этого достаточно. Все остальное - это тайна, это частная жизнь", - сказал Холодницкий.

Он также заметил, что этот выход в публику вдвоем не является первым: "Что значит впервые? Просто вы раньше не замечали".

Девушка рассказала, что она работает юристом и познакомились они во время матча Лиги чемпионов.

"По общественной деятельности, если уж на то пошло", - отметил Холодницкий.

Отметим, что главе САП сейчас 33 года, а это значит, что его избранница моложе его на 10 лет.

Также на фестивале во Львове был Роман Насиров, который показал свой электронный браслет и рассказал про одеяльце.

Фото: ru.tsn.ua

Фото: ru.tsn.ua

Как сообщала "Страна", Холодницкий за год заработал больше 2 млн гривен и арендовал гараж.

Ранее стало известно, какую зарплату в марте получил Холодницкий.