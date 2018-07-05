Верховная Рада приняла изменения к закону о рекламе, ограничив тотальное господство в городском пространстве рекламоносителей.

Об этом сообщает "Украинская правда".

За соответствующее решение проголосовали 226 народных депутатов из 329 зарегистрировавшихся в сессионном зале. Законом устанавливается, что запрещается размещение рекламы и/или рекламных средств на поддерживающих, опорных и других элементах контактной сети, на средствах и оборудовании (в том числе опорах) наружного освещения.

В пояснительной записке говорится, что в результате принятия этого закона использование объектов благоустройства, как это и предусматривается действующим законодательством, будет происходить в соответствии с их функциональным назначением для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

"Также изменения будут способствовать сохранению подлинности и пространственной композиции архитектурных ансамблей и объектов культурного наследия, повышению туристической привлекательности, улучшению ситуации в сфере безопасности дорожного движения", - считают авторы законопроекта.

Ранее "Страна" писала о том, что у Гройсмана потратят 1,35 миллиона на рекламу к двухлетию Кабмина.

Также мы сообщали, что страницу Порошенко в Facebook рекламируют баннером о ненависти к коррупции.