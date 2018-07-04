Ночью 4 июля горняку шахты "Нововолынская" Николаю Ковальчуку, который двое суток пребывал под землей, требуя погашения долгов по зарплате, стало плохо.

Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

Он сообщает, что в 01:20 после рвоты у горняка началось кровотечение. На шахту срочно прибыли медики из горно-спасательной службы, после чего Николая Ковальчука доставили в хирургическое отделение медицинского учреждения.

В понедельник, 2 июля, горняки первой смены шахты "Нововолынская" отказались подниматься на поверхность. Позже к ним присоединились коллеги из других смен.

"К такому шагу они вынуждены прибегнуть из-за задолженности по зарплате, которая уже составляет три месяца - апрель, май и июнь. Кроме погашения задолженного протестующие требуют выделения средств на достройку шахты", - напомнил Волынец.

Он уточнил: задолженность по заработной плате есть не только перед горняками шахты "Нововолынская", но и других госпредприятий, у некоторых частично даже за 2016 и 2017 годы. Общая сумма долга достигла 1,1 миллиарда гривен.

Шахтеры второй день бастуют под землей из-за долгов по зарплате, фото: Михайло Волинець/Facebook

Волынец 3 июля говорил с исполняющей обязанности министра финансов Оксаной Маркаровой. Она сообщила, что согласовала перераспределение средств из статьи реструктуризации (закрытие шахт) на выплату зарплаты горнякам, а это 220 миллионов гривен.

"В нынешней ситуации это далеко не маленькие деньги. Поэтому можно только поблагодарить Минфин за оперативное реагирование", - отметил руководитель профсоюза.

"Однако когда указанная сумма дойдет, собственно, до шахтеров, сказать сложно, поскольку прохождение средств через Госказначейство требует соблюдения всех необходимых процедур", - написал Волынец.

Напомним, строительство шахты "Нововолынская №10" осуществляется с 1989 года. Ее запасы угля оцениваются в 37 млн тонн. Шахта рассчитана на 40 лет эксплуатации.

Как сообщала "Страна", ранее шахтеры "Селидовугля" объявили голодовку в здании Минэнергоугля.

Также "Страна" писала, что тысячи горняков шахты "Украина" готовы к масштабным протестам после забастовки.