Президент США Дональд Трамп считает, что его государство не должно выполнять роль "свиньи-копилки" для других стран НАТО.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома Хогана Гидли.

По словам Гидли, Трамп намерен об этом напомнить странам НАТО на предстоящем саммите Альянса, который состоится 11-12 июля в Брюсселе.

"Президент поедет на этот саммит с желанием защитить американский народ, поддержать наших партнеров и союзников, но, как он много раз повторял, много кто считает США мировой свиньей-копилкой. И это должно прекратиться", - отметил Гидли.

Напомним, вскоре после своей инаугурации на посту президента США Дональд Трамп назвал НАТО "устаревшей организацией" и заявил, что страны-участницы не финансируют ее должным образом, чтобы эффективно бороться с международным терроризмом.

Ранее "Страна" писала о том, что Трамп написал гневное письмо партнерам по НАТО.

Также мы сообщали, что Венгрия грозит блокировать любые решения саммита Украина-Грузия-НАТО.