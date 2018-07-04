В Украине стартовала вступительная кампания. В связи с этим 2 июля открылась регистрация электронных кабинетов абитуриентов, которая продлится до 25 июля. Однако уже на второй день выяснилось, что с учетными записями не все так просто.

"Страна" разбиралась, как правильно создать свой электронный кабинет и какие проблемы есть в его работе.

Зачем абитуриенту электронный кабинет и как он работает

В электронном кабинете абитуриент будет видеть все свои данные, касающиеся поступления. Через этот кабинет подаются заявления в вузы.

Для регистрации абитуриенту нужно будет указать следующую информацию:

адрес электронной почты (она будет логином для входа в кабинет);

пароль и подтверждение пароля – не менее 6 символов;

данные сертификата ВНО: номер (7 цифр), пин-код (4 цифры) и год получения;

данные аттестата о полном общем среднем образовании: серия (2 буквы), номер (8 цифр), средний балл. Отметим, что средний балл абитуриент теперь должен рассчитать самостоятельно и округлить до десятых долей, и при этом учитываются все оценки, которые поставлены в приложении к аттестату.

Также нужно загрузить сканированные копии приложения к аттестату о полном общем среднем образовании и цветной фотографии размером 3х4 см, которые будут подаваться в высшее учебное заведение.

Далее указываются пол, гражданство, номера телефонов с указанием телефонных кодов.

Активировать кабинет после регистрации нужно в течение суток, в противном случае абитуриенту нужно будет регистрировать кабинет заново.

МОН выпустил подробную видеоинструкцию по регистрации и использованию электронного кабинета.

После регистрации абитуриент заполняет заявления на поступление в выбранные вузы. Также устанавливается приоритетность заявления, если абитуриент претендует на бюджетное место. Заявления регистрируются в Единой базе и в самих вузах.

Поступающий может отозвать свое заявление буквально парой кликов, если он передумал подавать документы в какой-либо вуз.

Зарегистрированное заявление в вузе должны рассмотреть до окончания следующего рабочего дня. На основании заявления абитуриента приемная комиссия вуза устанавливает, допущен он к конкурсу или нет. Возможно, вузу потребуется уточнить какие-либо данные о поступающем – тогда это отобразится в статусе заявления как "Требует уточнения абитуриентом". Представитель вуза должен будет указать, какие именно данные и в какой срок нужно предоставить.

Приемная комиссия сообщает абитуриенту о своем решении в день его принятия. Однако абитуриент после этого может подать новое заявление на эту же специальность в этот же вуз.

О том, прошел абитуриент конкурс или нет, он также узнает из своего электронного кабинета. В случае приема в вуз в кабинете будет указано "Рекомендован к зачислению", и тогда останется только подать свои документы на поступление.

Отметим, что тем, кто регистрировался в прошлом году, но по какой-то причине вновь участвует во вступительной кампании, нужно регистрироваться заново, так как прошлые кабинеты удалены из базы.

Трудности регистрации

Несмотря на то, что накануне открытия проводилось тестирование функциональности электронных кабинетов, выяснилось, что они "тормозят". Об этом рассказала министр образования и науки Лилия Гриневич.

"Абитуриенты в эту систему много своих данных загружают, поэтому первая загрузка может быть медленной. Из-за того, что есть защита этих каналов. После первой загрузки, система будет работать в нормальном темпе", - сообщила министр утром 4 июля в эфире "Сніданка з 1+1".

Гриневич заверила, что в этом году увеличены серверные мощности, поэтому в дальнейшем сбоев не должно быть, но отметила, что они не исключены.

При этом в МОН абитуриентов просят не оставаться долго в электронном кабинете, чтобы не перегружать систему.