После массового отравления детей в лагере "Славутич" под Киевом, 8-летняя девочка вторые сутки находится в коме, ее жизнедеятельность поддерживается аппаратно. Впрочем, по предварительному диагнозу медиков, у малышки энцефалит (воспаление головного мозга, вызываемое болезнетворными микроорганизмами - Прим.Ред.).

Об этом сообщает "Украинская правда".

По словам главы Киевской областной администрации Александра Горгана, пациентка находится на искусственной вентиляции легких, вся жизнедеятельность поддерживается аппаратно.

"Она на гемодиафильтрации (очищение крови вне организма человека), имеет отек мозга. Сейчас за ее жизнь борются врачи "Охматдета", - рассказал Горган.

Он рассказал, что вечером 2 июля девочка с мамой приехала в больницу с признаками расстройства пищеварения, общей слабостью, рвотой.

"Затем у ребенка резко ухудшилось состояние уже при осмотре врачами, она потеряла сознание, а где-то около 20:40 у нее начались судороги. Ее перевели в реанимационное отделение. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Вызвали реанимационную бригаду, она приехала в 5 утра 3 июля. В этот момент у девочки была сердечная и легочная недостаточность, она находилась в коме второй степени", - рассказал Горган.

Он пояснил, что реанимационная бригада приехала только утром, потому что и медперсонал лагеря, и персонал центральной райбольницы нарушили протокол и не сообщили об отравлении сразу.

"3 июля была динамика к ухудшению состояния, эта ночь была критическая, но ночью состояние девочки стабилизировалось. Хотя угроза не миновала, но развертывание увеличения отека мозга остановилось. Девочка до сих пор в коме, вся на аппарате поддержки", - сказал Горган.

Он также отметил, что персонал частного лагеря 4 часа не пускал прокурора и работников Госпотребслужбы.

"Детей фактически держали в заложниках, и никого не пускали", - сказал председатель КОГА.

По словам Горгана, по факту инцидента в лагере возбуждено уголовное производство, выясняется правомерность решений и действий различных должностных лиц уже в рамках уголовного производства.

Других детей, которые с признаками отравления находились в медизоляторе лагеря, а также еще 5 детей из санаторного учреждения родители забрали домой.

Как сообщала "Страна", медики обследовали всех детей, которые были в контакте с заболевшими.