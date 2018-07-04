Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 7064 о предотвращении смертности на дорогах. "За" проголосовали 240 народных депутатов, сообщает "112 Украина".

Законопроект предусматривает внесение в Уголовный кодекс новой статьи № 286-1 о нарушении ПДД нетрезвым человеком. Так, если нетрезвый водитель нарушил правила дорожного движения и это привело к тяжелым телесным повреждениям потерпевшего, смерти человека или нескольких людей, предлагается ввести наказание в виде лишения свободы на срок 8-10 лет с лишением права управлять авто на срок в 10 лет.

Если, несмотря на запрет, человек сел за руль машины - ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права управлять пожизненно.

В законе "Об основах нацбезопасности Украины" намерены также предусмотреть в перечне угроз нацбезопасности пункт "неэффективность государственной политики по безопасности дорожного движения", а в перечень основных направлений госполитики - добавить пункт об усилении профилактики аварийности на дорогах.

Авторы документа в пояснительной записке утверждают, что в Украине 37% от общего количества ДТП приходится на аварии с участием нетрезвых водителей.

Ранее "Страна" писала о том, что в МВД опубликовали картинки про ПДД в стиле легендарной жвачки Love is.

Также мы разбирались в том, какие правила дорожного движения чаще всего нарушали украинцы в 2017 году.



