После драматической победы британцев над сборной Колумбии в 1/8 ЧМ-2018, главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью критически оценил игру сборной Англии.

Об этом передает Чемпионат со ссылкой на RT.

"С английской точки зрения, если сборная собиралась выиграть этот матч, если собиралась пройти в четвертьфинал, то тогда все замечательно, задание выполнено. Но если взглянуть на качество игры, на уровень доминирования на поле, то радоваться нечему. Впрочем, Англия давно не доходила до четвертьфинала и теперь встретится со Швецией, а потом, возможно, с Россией или Хорватией. У нее 100-процентный шанс выйти в финал", - заявил Жозе Моуринью.

Сборная Англии вышла в четвертьфинал мирового первенства, где встретится с командой Швеции, которая одолела в 1/8 финала ЧМ-2018 Швейцарию (1 - 0). Игра состоится 7 июля в Самаре на одноименном стадионе.

Ранее "Страна" сообщала, что уже решено, где будет храниться мяч, которым футболисты сыграют в финале ЧМ-2018.