Сегодня в Украине отмечают трехлетие создания Национальной полиции.

Это ведомство можно по праву назвать гибридным - и не только потому, что копы уже третий год разъезжают на "Приусах". Новая полиция стала надстройкой, декорацией на застарелом фундаменте украинской милиции - и унаследовала от нее почти все родовые травмы, при этом отправив на свалку истории системную работу прежней машины МВД - коррумпированной, неэффективной, но все же обеспечивающей поддержание относительного порядка в государстве и пресекающей разгул криминала.

В итоге, преступность уверенно пошла на подъем, а некоторые регионы натурально вернулись в 90-е.

Естественно, в этом немалая вина общей ситуации в стране и, особенно, войны на востоке, которая выплеснула в мирные регионы тысячи мужчин с оружием. Однако и новая полиция оказалась мягко говоря не готова к таким вызовам. Одновременно ведомство начали "кошмарить" сомнительной люстрацией и кадровой чехардой.

"Страна" собрала мнения о результатах работы Нацполиции.

Что говорят на официальном уровне

Петр Порошенко запостил в Facebook праздничную картинку ко Дню полиции, а через пару часов поздравил США с днем независимости похожей картинкой.

Более многословен был глава МВД Арсен Аваков. Он написал пост на украинском языке:

Всех нас и особенно полицейских - поздравляю с Днем Национальной полиции Украины!

Мы идем по пути непростых и важных изменений, и шаг за шагом - создаем новую полицейскую систему страны. Через ошибки и сопротивление старой системы, через неверие и критику, через боль потерь и радость победы - мы строим новую полицию для ВАС.

Нам уже есть, чем гордиться - и люди все больше и больше доверяют полиции, но путь изменений еще далеко не закончен! Шаг за шагом полиция продолжит меняться, отвоевывая у мира вашу безопасность и рассчитывая на самое дорогое, что вообще может быть - ваше доверие!"

Один из главных лоббистов создания новой полиции - нардеп Мустафа Найем - заявил, что честные полицейские существуют:

"Сегодня день Национальной полиции Украины.

Никакая другая профессия не соприкасается с нашими реальными проблемами так близко, как полицейские - начиная от преступности, последствий экономической ситуации, войны и заканчивая нашими слабостями, горем и отчаянием. Они редко приходят в нашу жизнь в радости, и на протяжении всего года находятся под прицелом нашей критики и праведного гнева.

Но также как в любой профессии, в полиции работают разные люди. И мужество состоит не только в том, чтобы критиковать недостойных, но ещё и находить правильные слова и решения, которые бы помогали и поощряли правильных и честных людей в системе. Такие есть, я их видел. Они есть и среди патрульных, и в следственных подразделениях, и среди оперативников, и в числе сотрудников НДЕКЦ, киберполиции и подразделений внутренней безопасности. Им тяжело вдвойне. Но они продолжает делать свое дело, невзирая на весь негатив".

"Патрульная полиция превратилась в старое ГАИ". Что говорят рядовые полицейские

"Страна" пообщалась с полицейскими, которые работают далеко от официальных рупоров - "на земле".

Алексей В., патрульная полиция: "Патрульная полиция превратилась в старое ГАИ. На вызовы 102, которые не касаются дорожных происшествий, выезжать не торопятся. Патрульные игнорируют даже откровенный криминал – грабежи и разбои. Старые порядки возвращаются – вся работа вертится вокруг формальных показателей – количества составленных за смену экипажем постановлений о нарушениях. Из патрульных валом увольняются те, кто пришел на "идейной" волне – желая изменить полицию. Остаются те, кто работает на карман. Возвращаются времена взяток за нарушения ПДД – хотя по прежнему есть экипажи, которые принципиально не берут взяток. Но их остается все меньше. Дошло до того, что начальство начало делить экипажи на "рабочие" и "идейные". "Рабочие" экипажи берут взятки и приносят долю в конце смены начальству. А "идейных" потихоньку выжимают из патрульки. Материальное обеспечение скудное, на зарплату патрульного семью не прокормишь. Соответственно, конкурсная планка в полиции теперь опущена ниже плинтуса – берут всех, кто хочет "зарабатывать" в патрульной полиции".

Юрий В. уголовный розыск, областное управление полиции: "А в уголовном розыске никаких реформ и не было! Мы как были рабочими лошадками, на которых все ездят и понукают, так и остались. Все крутится вокруг показателей – сколько задержано воров и грабителей. В тоже время зарплаты маленькие, никто из наших на одну зарплату не живет. У простых оперов – свои гешефты, у начальства – свои способы подработки. Начальство крышует барыг, ломбарды, которые специализируются на продаже украденного золота и ценностей. Как и прежде, для задержанного "на кармане" или на срыве цепочки, всегда есть возможность уйти из райотдела без открытого уголовного производства – нужно только иметь "нз" на крайний случай – триста–пятьсот долларов. Конечно, есть определенные рамки, за которые опера стараются не выходить. Нельзя отпускать насильников, убийц, разбойников. Этих закрываем, даже если предлагают большие деньги. Но и такие дела потом разваливаются в судах - их за деньги отпускают судьи. В этой системе по другому – вообще без "гешефтов", работать невозможно. Не поймут коллеги, не поймет начальство. Останешься белой вороной – затравят. С другой стороны за любой "косяк" с моей стороны с меня спросят. Если тебя словят УВБшники на мелкой взятке, то вылетишь со службы "на раз-два". Все коллеги и начальство тут же сделает морду лица, типа, ну-ну-ну, какой ты плохой, взятки берешь. Хотя сами еще хлеще "зарабатывают" на всем, чем можно".

Сергей И., следователь, районное управление полиции: "Если честно, то служится х...во. Следаки все завалены томами уголовных производств, только на мне сейчас "висит" двести тридцать производств. Работаю с утра и до ночи, выходных нет. Начальство давит каждый день, на планерках сок выжимает, мол, быстрей работать надо. Сидим по двое – трое в одном тесном кабинете, все вокруг завалено документами. Если не даешь показатели, требуемые начальством, снимают премию. Но есть и другая категория следаков – это мажоры и подхалимы. Мажоры это дети какого-нибудь высокого начальства. Они лишь стаж отсиживают в следствии, практически ничего не делают. Потом, через года два–три, переходят на более высокие должности. А подхалимы – это те, которые делают все, что пожелает начальник. Вот подхалимам и мажорам всегда премии достаются. А это от 50 процентов оклада…".

Что говорят клиенты новой полиции

"Страна" пообщалась с двумя людьми, которые буквально вчера - накануне праздника - обратились в полицию со своими проблемами.

Оба случая произошли в Киеве - городе, на котором обкатывалась реформа полиции.

Жителя одного из областных центров Андрея Д., который нашел работу в Киеве, "кинули" риэлторы. Он внес 5000 гривень предоплаты за аренду жилья - однако никакого жилья не оказалось в природе, а маклер на встречу так и не приехал.

Что самое интересное, представители фирмы, которая взяла деньги, не скрывались, отвечали на звонки и в развязном тоне советовали обращаться в полицию. Что Андрей и сделал, написав заявление о мошенничестве. Благо "риэлторы" беспечно оставались на связи, и найти их не составляло никакого труда.

Однако в Подольском райотделе Андрей получил "обнадеживающий" ответ, что по этому делу будет отказной материал. "Мы их уже ловили, но потом их отпускали, и вот они снова здесь", - посетовал дежурный офицер, который, как оказалось, знал наизусть адрес нечистоплотного агентства: видимо, Андрей не первый жаловался на него.

Второй случай характеризует работу патрульной полиции.

Вчера около 17:00 на углу Жмеринской и Большой окружной произошла авария. Водитель Александр вызвал полицию, которая прибыла на место... в 23:00.

Приехавшие патрульные объяснили задержку тем, что в центре Киева произошло убийство, поэтому все силы были брошены на поимку стрелка. "Сказали что на весь Святошинский район они одни и по пути ко мне оформили еще четыре протокола", - рассказал киевлянин.

В целом, проблема с приездом на вызовы полицейских становится все более острой. Особенно на фоне новостей о том, что из полиции сотнями увольняются патрульные, проблема выглядит куда серьезнее.

Ранее "Страна" подробно разбирала причины этих проблем в статье "Куда пропала полиция".

"Создают для нас иллюзию свободы"

Депутат Одесского горсовета Дмитрий Спивак считает, что полиция создает для украинцев "иллюзию свободы".

"Свершилось. Все прогрессивное человечество, а так же полу военнизированные патриотические организации правого толка в камуфляже и униформе, отмечают сегодня 3-ю годовщину создания современной реформированный украинской полиции!!!! Ура товарищи!!!

За эти три года пройден большой путь. Мы все почувствовали себя в безопасности и намного более защищёнными от всякого рода хулиганов и других асоциальных членов общества. В том числе, преступников и моральных уродов в форме.

Наше доверие к новой полиции стало прямо пропорционально быстро растущему уровню преступности и столь же быстро падающему уровню ее раскрываемости.

Особую нашу гордость вызывает дорожная полиция. Молодые, красивые, профессиональные, задорные, честные....

Правда, на дорогах стало ещё более небезопасно и страшно, причём не только пешеходам, но и водителям, но это такое... Как говорится, временные неудобства.... Болезнь роста.

Ну и конечно не может не воодушевлять борьба с коррупцией и контрабандой... Именно тут происходят глобальные изменения в лучшую сторону, которые не могут оставить нас равнодушными. Результаты, как говорится, на лицо.

Вернее, на лицах и банковских счетах самих борцов...

Единственное, что по-настоящему расстраивает, так это невозможность лично поздравить с этим прекрасным праздником "архитекторов" нашей безопасности и нашего счастья, прекрасных Эку Згуладзе и Хатию Деконаидзе. К сожалению, они скромно покинули Украину, оставив нас наедине с их детищем и с нашими страхами, решив поправить своё здоровье после трудных реформаторских будней в Тбилиси и Париже...

И Их можно понять. Ну, не в Украине же оставаться.... после всего, что натворили. В смысле создали.

Конечно, для полноты ощущений немного недостаёт отсутствие официально- зарегистрированного политического сыска. Скоро ж выборы, а они пока никак... Менжуются, наверное... Создают для нас иллюзию свободы.... Но это все временные трудности. Верю, что наша новая полиция обязательно с этим справится! Им не впервой... Я в них верю!

В общем, с Праздником, дорогие наши товарищи!!!!

Очень дорогие..."

Нардеп Евгений Мураев считает, что новой полиции нет авторитета - перед ней даже не снижают скорость.

"За время работы новой полиции эти симпатяги приобрели в народе неофициальное звание "пластмассовые". Многие даже перед стационарными постами на дороге не сбрасывают скорость: не страшно. 77 автопатрулей обслуживают 4000 километров дорог. А их в Украине 169500 км. Да и кого бояться? Тех, кто с 2015 года разбивает в среднем две машины в день? Кого можно послать и они пойдут? Кто отводит глаза, когда банды отмороженных активистов устраивают свои уличные представления? Кто стрельбу из гранатомета регистрирует как хулиганство?

Отреформированная полиция не может нас защитить: количество преступлений каждый год растет как бурьяны. А раскрываемость, соответсвенно, падает. В прошлом году открыто более 260 тысяч производств по кражам, в суд попала треть. Многие просто уже не вызывают "копов", зная, что всё равно не помогут. Зато вежливые.

Это такой стиль реформ, наверное: - Всё же рушится. - Зато безвиз".

Блогер Олег Сухов и вовсем обвинил полицию в похищениях людей.

"Поздравляю Национальную полицию Украины с тем, что они похищают, избивают и незаконно выкидывают людей из страны и занимаются политическими преследованиями и арестами. А так же с тем, что в ее рядах много сепаров и коррупционеров.

Дякую!"