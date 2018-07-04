В Николаевской области начальник Вознесенского райотдела юстиции обвиняется в вымогательстве неправомерной выгоды. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Досудебное расследование установило, что руководитель отдела государственной исполнительной службы при согласовании документов о премировании подчиненных ежемесячно требовал неправомерную выгоду в размере 20% от общей суммы премии.

Задержанному планируется выдать "пидозру" в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (вымогательство неправомерного вознаграждения) Уголовного кодекса Украины.

Также в отношении работника готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Напомним, пойманный на взятке в $3000 прокурор отделался штрафом по "угоде".

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