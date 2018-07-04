Во Львове, вечером 3 июля, на железнодорожной станции "Сихов" от поражения током погиб парень 1994 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

"3 июля в 21:50 к спасателям поступило сообщение, что во Львове на ул. Зеленая, 385 получил смертельное поражение электрическим током контактной сети парень, 1994 года рождения. Он получил поражение, находясь на крыше грузового вагона вблизи железнодорожной станции "Сихов", – говорится в сообщении спасателей.

Спасатели сняли тело погибшего с крыши грузового вагона. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщала "Страна", ранее под поездом на метро Левобережная в Киеве погиб пассажир.

Также "Страна" писала, как во Львове 18-летняя зацеперша получила удар током и ожог вместо селфи.

Ранее "Страна" писала, что под Житомиром 10-летний школьник получил ожоги, делая селфи на крыше поезда.