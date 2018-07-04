В Верховную Раду во время выборов в 2019 году проходят пока 7 политических партий. Об этом сообщает Центр социальных исследований "София".

Если бы выборы состоялись сейчас, то 12,1% опрошенных проголосовали бы за партию "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 10,4% - за "Оппозиционный блок", 8,1% - за "Блок Петра Порошенко "Солидарность", 7,8% - за "Гражданскую позицию" Анатолия Гриценко, 6,5% - за партию "Слуга народа", 6,2% - за Радикальную партию Олега Ляшко, 5,3% - за партию "За життя".

Остальные партии набрали бы меньше проходных 5%.

В частности, 4,1% набрала бы партия "Объединение "Самопомощь", 3,2% - "Всеукраинское объединение "Свобода", 1,6% - "УДАР Виталия Кличко", 1,5% - партия Владимира Гройсмана, 1,4% - Аграрная партия, 1,2% - "Народный фронт", по 1,1% - "Рух нових сил" и "Украинское объединение патриотов" ("Укроп"), 1% - "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".

Другие партии набрали бы менее 1%.

В случае, если бы партии "Оппозиционный блок" и "За життя" объединились, то союз набрал бы 13,6%.

2,3% опрошенных проголосовали бы против всех, а 18,1% - затруднились ответить.

Доли проголосовавших за партии указаны из числа тех респондентов, которые обязательно или скорее всего будут голосовать на выборах.

Опрос проводился с 18 по 29 июня.

Были опрошены 2 008 совершеннолетних жителей во всех областях Украины (на подконтрольной территории) методом личного интервью.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Фото: sofia-sociology.com.ua

Как сообщала "Страна", Батькивщина и Оппозиционный блок лидируют в рейтинге партий.

Также "Страна" писала, что Тимошенко, Гриценко и Бойко возглавили президентский рейтинг, а Порошенко лидирует в антирейтинге.