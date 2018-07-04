Черная полоса в жизни популярного киноактера Кевина Спейси и не думает заканчиваться. Британская полиция проводит расследования по трем новым обвинениям в сексуальных домогательствах против Кевина Спейси, сообщает ВВС.

Как выяснилось, в полицию Лондона в период с февраля по апрель 2018 года поступили три заявления от мужчин с обвинениями Спейси в посягательстве сексуального характера. Два из упомянутых инцидентов, согласно заявлениям, произошли в Лондоне в 1996 году и 2008 году, еще один - в Глостере в 2013 году.

Таким образом, число расследований, проводимых лондонской полицией в отношении Спейси, достигло шести.

Впервые в сексуальных домогательствах Спейси обвинил актер Энтони Рэпп в ноябре 2017 года. Актер заявил, что Спейси домогался его в 1986 году, когда Рэппу было 14 лет. Сам Спейси сказал, что не помнит о подобном инциденте, но принес публичные извинения.

Спейси - обладатель двух премий Оскар, за фильм "Подозрительные лица" в 1996 году и за фильм "Красота по-американски" в 200 году, также актер награжден премией "Золотой глобус", "Тони" и BAFTA. С 2004 по 2015 годы Спейси был художественным руководителем одного из старейших британских театров "Олд Вик".

После публичных обвинений в адрес Спейси компания Netflix приняла решение возобновить съемки популярного сериала "Карточный домик" без участия актера. Кроме того, продюсеры и режиссер фильма "Все деньги мира", в котором снимался Спейси, из-за ситуации вокруг актера решили полностью переснять все сцены с участием актера, заменив его на Кристофера Пламмера.