В центре Киева 4 июля частично перекроют движение транспорта из-за мероприятий ко Дню Национальной полиции Украины, который приурочен к 3-летию полицейской реформы.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Так, на Софийской площади будут изменены маршруты движения общественного транспорта.

"Время действия ограничения - с 12:00 до 18:30 ориентировочно", - говорится в сообщении.

В Департаменте транспортной инфраструктуры уточнили, что схему движения изменят троллейбусы №№6, 16 и 18.

По данным МВД, в мероприятиях в центре Киева 4 июля примут участие руководство страны и ведомства. Начнутся они в 17 часов.

Напомним, День Национальной полиции изначально отмечали 4 августа, однако в апреле текущего года президент Петр Порошенко перенес его на месяц назад.

Новая патрульная полиция начала работу в Киеве 4 июля 2015 года.

Как сообщала "Страна", Нацполиция хочет узнать, насколько доверяют ей украинцы.

Ранее в Нацполиции рассказали, сколько преступлений в Украине совершают иностранцы.