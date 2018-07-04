Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность военного вторжения в Венесуэлу. Об этом передает Associated Press со ссылкой на знакомого с ситуацией американского чиновника.

По словам источника, такое предложение американский лидер высказал еще в августе 2017 года во время обсуждения санкций против Венесуэлы.

"В ситуации с быстро разваливающейся Венесуэлой, которая угрожает региональной безопасности, почему США просто не могут вторгнуться в проблемную страну?" - спросил Трамп своих помощников.

Отмечается, что такой вопрос президента "ошеломил" Советника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера и тогдашнего госсекретаря США Рекса Тиллерсона, которые в настоящее время отправлены в отставку.

Они предупредили Трампа о возможных негативных последствиях от военных действий. Позднее Трамп обсуждал "военный вариант" в отношении Венесуэлы с президентом Колумбии, а также в кулуарах Генассамблеи ООН.

Ранее "Страна" сообщала, что Комитет Сената США по разведке признал вмешательство России в выборы Трампа.

Также мы рассказывали, что в Хельсинки Трамп поговорит с Путиным с глазу на глаз.