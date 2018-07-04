Во вторник, 4 июля, на ВДНХ в Киеве стартует второй день Atlas Weekend 2018 - самого крупного фестиваля Восточной Европы. Выступления начнутся с 15:30 и пройдут на семи сценах. При этом не обошлось без внезапных изменений программы.

Сегодня главная сцена на Atlas Weekend будет диджейской. Там выступят Selecta, Sender, Da Candy, Lost Frequencies, Don Diablo. Хедлайнером станет Martin Garrix - лучший диджей мира 2016 и 2017 года по версии журнала DJ Magazine.

На West Stage выступят такие известные украинские группы, как Love'n'Joy, ARLETT, Нудли, Panivalkova, 5'nizza.

А вот заявленный ранее британский музыкант Tom Odell не сможет выступить в этом году по причинам, "связанным с особенностями его профессиональной карьеры". Организаторы отметили, что концерт Tom Odell переносится на 2019 год. Музыкант пообещал, что в следующем году выступит в Киеве. Об этом стало известно буквально за сутки, что вызвало бурю возмущений фанатов, ведь некоторые из них купили билеты именно ради Тома Оделла.

В расписании теперь группа 5'nizza сместилась примерно на час позже.

Фото: facebook.com

East Stage оккупируют рокеры: Komissiya, Веремій, Элизиум, Epica и Skillet.

На North Stage выступят украинские музыканты: Феликс Шиндер, Каблуками по Брусчатке, Листи N, NRavitsa Planet, Скрябін, Друга Ріка.

На Art Stage с поклонниками встретятся украинские писатели Виктория Дикобраз, Любко Дереш. А также музыканты из Make Like a Tree, daKooka и Василь Васильців.

GALAXY Night Stage и Night Stage до утра окажутся во власти ди-джеев: Mark Devite, Cyborgs, Omnia, KRISTYEN, Call 062, Hawkk, Incipience x B Kind, Criminal Practice, Animado, AVC.

Расписание Atlas Weekend 4 июля

4 июля

Main Stage

15:30 - 16:20 Selecta

16:30 - 17:20 Sender

17:30 - 18:30 Da Candy

18:45 - 20:00 Lost Frequencies

20:15 - 21:30 Don Diablo

22:00 - 23:30 Martin Garrix

West Stage

16:10 - 16:40 Love'n'Joy

17:10 - 17:50 ARLETT

18:30 - 19:30 Нудли

20:10 - 21:10 Panivalkova

22:00 - 23:30 5'nizza

East Stage

15:30 - 16:10 Komissiya

16:40 - 17:40 Веремій

18:20 - 19:20 Элизиум

20:00 - 21:00 Epica

22:00 - 23:00 Skillet

North Stage

15:50-16:20 Феликс Шиндер

16:50-17:20 Каблуками по Брусчатке

17:50 - 18:30 Листи N

19:00-19:45 NRavitsa Planet

20:25 - 21:25 Скрябін

22:10 - 23:20 Друга Ріка

Night Stage

00:00 - 01:00 Mark Devite

01:00 - 02:00 Cyborgs

02:00 - 03:00 Omnia

03:00 - 04:00 KRISTYEN

04:00 - 05:00 Call 062

05:00 - 06:00 Hawkk

GALAXY Night Stage

23:00 - 01:00 Incipience x B Kind

01:00 - 04:00 Criminal Practice

04:00 - 05:00 Animado

05:00 - 06:00 AVC

Art Stage

18:40 - 19:40 Вікторія Дикобраз

19:50 - 20:50 Любко Дереш

21:00 - 22:00 Make Like a Tree

23:30 - 00:30 daKooka

00:40 - 01:40 Василь Васильців

Фото: atlasweekend.com

Мартин Гаррикс в Киеве

Хедлайнер главной сцены на Atlas Weekend сегодня 22-летний музыкант и саунд-продюсер из Нидерландов Мартин Гаррикс. Это будет первое выступление музыканта в Украине.

Мартин Гаррикс занимает первую строчку в рейтингах лучших диджеев мира. Он выступил на закрытии Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.

Atlas Weekend 2018 - как прошел первый день

Во вторник, 3 июля, на ВДНХ в Киеве стартовал первый день Atlas Weekend, который в этом году проходит 3-6 июля.

Вчера вход на фестиваль был бесплатным. На главной сцене выступили Sender, DSIDE BAND, Ингрет, Rumbero's, Даша Суворова, Денис Реконвальд, Alyosha, Дорош, Michelle Andrade, Nikita Lomakin, Alekseev, MONATIK, ВВ, NK (Настя Каменских - Прим.Ред.) и MOZGI. А хедлайнером стал Олег Винник. Некоторые считали, что певец не совсем вписывается в концепцию Atlas Weekend, но в прошлом году хедлайнером стала Верка Сердючка, так что организаторы сделали традицией выбор артиста, исходя из его народной популярности.

На своей страничке в Facebook Atlas Weekend обнародовал ролик с первого дня фестиваля в этом году, где зрителей поблагодарили за внимание к мероприятию и напомнили, что ждут на ВДНХ сегодня.

Между тем не обошлось без неудобств. Зрители жаловались, что вчера на фестивале отключали свет, а выступления музыкантов сдвигались.