Во вторник, 4 июля, на ВДНХ в Киеве стартует второй день Atlas Weekend 2018 - самого крупного фестиваля Восточной Европы. Выступления начнутся с 15:30 и пройдут на семи сценах. При этом не обошлось без внезапных изменений программы.
Сегодня главная сцена на Atlas Weekend будет диджейской. Там выступят Selecta, Sender, Da Candy, Lost Frequencies, Don Diablo. Хедлайнером станет Martin Garrix - лучший диджей мира 2016 и 2017 года по версии журнала DJ Magazine.
На West Stage выступят такие известные украинские группы, как Love'n'Joy, ARLETT, Нудли, Panivalkova, 5'nizza.
А вот заявленный ранее британский музыкант Tom Odell не сможет выступить в этом году по причинам, "связанным с особенностями его профессиональной карьеры". Организаторы отметили, что концерт Tom Odell переносится на 2019 год. Музыкант пообещал, что в следующем году выступит в Киеве. Об этом стало известно буквально за сутки, что вызвало бурю возмущений фанатов, ведь некоторые из них купили билеты именно ради Тома Оделла.
В расписании теперь группа 5'nizza сместилась примерно на час позже.
Фото: facebook.com
East Stage оккупируют рокеры: Komissiya, Веремій, Элизиум, Epica и Skillet.
На North Stage выступят украинские музыканты: Феликс Шиндер, Каблуками по Брусчатке, Листи N, NRavitsa Planet, Скрябін, Друга Ріка.
На Art Stage с поклонниками встретятся украинские писатели Виктория Дикобраз, Любко Дереш. А также музыканты из Make Like a Tree, daKooka и Василь Васильців.
GALAXY Night Stage и Night Stage до утра окажутся во власти ди-джеев: Mark Devite, Cyborgs, Omnia, KRISTYEN, Call 062, Hawkk, Incipience x B Kind, Criminal Practice, Animado, AVC.
Расписание Atlas Weekend 4 июля
4 июля
Main Stage
15:30 - 16:20 Selecta
16:30 - 17:20 Sender
17:30 - 18:30 Da Candy
18:45 - 20:00 Lost Frequencies
20:15 - 21:30 Don Diablo
22:00 - 23:30 Martin Garrix
West Stage
16:10 - 16:40 Love'n'Joy
17:10 - 17:50 ARLETT
18:30 - 19:30 Нудли
20:10 - 21:10 Panivalkova
22:00 - 23:30 5'nizza
East Stage
15:30 - 16:10 Komissiya
16:40 - 17:40 Веремій
18:20 - 19:20 Элизиум
20:00 - 21:00 Epica
22:00 - 23:00 Skillet
North Stage
15:50-16:20 Феликс Шиндер
16:50-17:20 Каблуками по Брусчатке
17:50 - 18:30 Листи N
19:00-19:45 NRavitsa Planet
20:25 - 21:25 Скрябін
22:10 - 23:20 Друга Ріка
Night Stage
00:00 - 01:00 Mark Devite
01:00 - 02:00 Cyborgs
02:00 - 03:00 Omnia
03:00 - 04:00 KRISTYEN
04:00 - 05:00 Call 062
05:00 - 06:00 Hawkk
GALAXY Night Stage
23:00 - 01:00 Incipience x B Kind
01:00 - 04:00 Criminal Practice
04:00 - 05:00 Animado
05:00 - 06:00 AVC
Art Stage
18:40 - 19:40 Вікторія Дикобраз
19:50 - 20:50 Любко Дереш
21:00 - 22:00 Make Like a Tree
23:30 - 00:30 daKooka
00:40 - 01:40 Василь Васильців
Фото: atlasweekend.com
Мартин Гаррикс в Киеве
Хедлайнер главной сцены на Atlas Weekend сегодня 22-летний музыкант и саунд-продюсер из Нидерландов Мартин Гаррикс. Это будет первое выступление музыканта в Украине.
Мартин Гаррикс занимает первую строчку в рейтингах лучших диджеев мира. Он выступил на закрытии Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.
Atlas Weekend 2018 - как прошел первый день
Во вторник, 3 июля, на ВДНХ в Киеве стартовал первый день Atlas Weekend, который в этом году проходит 3-6 июля.
Вчера вход на фестиваль был бесплатным. На главной сцене выступили Sender, DSIDE BAND, Ингрет, Rumbero's, Даша Суворова, Денис Реконвальд, Alyosha, Дорош, Michelle Andrade, Nikita Lomakin, Alekseev, MONATIK, ВВ, NK (Настя Каменских - Прим.Ред.) и MOZGI. А хедлайнером стал Олег Винник. Некоторые считали, что певец не совсем вписывается в концепцию Atlas Weekend, но в прошлом году хедлайнером стала Верка Сердючка, так что организаторы сделали традицией выбор артиста, исходя из его народной популярности.
На своей страничке в Facebook Atlas Weekend обнародовал ролик с первого дня фестиваля в этом году, где зрителей поблагодарили за внимание к мероприятию и напомнили, что ждут на ВДНХ сегодня.
Между тем не обошлось без неудобств. Зрители жаловались, что вчера на фестивале отключали свет, а выступления музыкантов сдвигались.