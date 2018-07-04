После реформирования школьного обучения в части учебы по месту регистрации, школы столкнулись с проблемой в первых классах. В некоторых школах набрали по 9 первых классов. Родители опасаются, что их детям придется учиться в коридорах.

Об этом сообщает "КП" в Украине".

Так, в Славянской гимназии в Дарницком районе Киева в первый класс заявление подали родители 343 детей. Из них 276 имеют право на первоочередное зачисление.

"В этом году в Славянскую гимназию набрали 9 первых классов! Помещений для обучения детей нет, их просто негде разместить. Сейчас впопыхах ищут место для открытия филиала гимназии", - отметила Кристина Гречанюк.

"РУО не знает, куда деть первоклассников по всей Дарнице. В школах уже нет коридоров, все подсобные помещения превращены в классы. Я бы на месте родителей первоклассников объединялась и подавала иски в суд о нарушении ваших конституционных прав", - сообщает Адель Суркова.

И пока родители решают, как будут отстаивать право детей на образование, в Управлении образования Дарницкого района подтвердили, что уже рассматривают вариант создания филиала гимназии. Те варианты, которые есть на сегодняшний день, находятся близко от гимназии. Но если так дело пойдет и дальше - каждый год будет набираться по девять первых классов, школа прекратит прием учеников, потому что она не рассчитана на такое количество учащихся.

И такая ситуация не только в этой гимназии. В том же Дарницком районе в школе №111 набрали 8 первых классов. При этом в старых районах столицы, где нет новостроек, мест в школах хватает.

Как сообщала "Страна", в соцсетях родителям за $100 предлагают оформить первоклассников в школу "под ключ".

Также "Страна" писала, что директор киевской гимназии пожаловалась, что в школу записываются первоклассники с купленной регистрацией.