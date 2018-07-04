Специалисты Госпотребслужбы выяснили причину массового отравления детей в детском спортивном лагере "Славутич", что под Киевом.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С целью выяснения всех обстоятельств массового отравления специалисты Переяслав-Хмельницкого районного управления Госпотребслужбы провели санитарно-эпидемиологическое расследование ЧП.

"По состоянию на 02.07.2018 в детском оздоровительном заведении "Славутич" находилось 226 детей. Среди них в сопровождении 3-х тренеров было 26 детей из г. Киева и Киевской области, которые посещают ДЮСШ. Было выяснено, что 30.06.2018, согласно меню, детям на полдник выдали йогурты с наполнителем "Злаки" и с лактулозой местного производителя, срок потребления которых истекал 01.07.2018.

В ходе эпидрасследования было установлено, что 30.06.2018 тренеры изъяли у воспитанников 26 йогуртов, которые выдали на полдник, и хранили их без соблюдения соответствующего температурного режима в собственных комнатах и ​​вернули детям для потребления через сутки", - заявили в Госпотребслужбе.

"По состоянию на 03.07.2018 один ребенок с предварительным диагнозом "энцефалит" находится в тяжелом состоянии в Национальной детской специализированной больнице "ОХМАТДЕТ", еще 11 детей находятся в удовлетворительном состоянии. Из них 10 детей родители забрали домой, а один ребенок остается в изоляторе лагеря", - уточнили в пресс-службе.

Материалы дела переданы в Национальную полицию. Эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

С целью выявления нарушений требований санитарного законодательства и законодательства о безопасности продуктов, специалисты провели обследование пищеблока ООО "Детский оздоровительный лагерь санаторного типа" Славутич "с отбором проб пищевых продуктов для проведения соответствующих лабораторных исследований. Ситуация находится на контроле Госпотребслужбы.

Ранее "Страна" сообщала, что медики обследовали детей, которые были в контакте с заболевшими.