Сегодня, 4 июля, железнодорожники открыли движение поездов по железной дороге между Одессой и Киевом, которое было заблокировано из-за аварии грузового поезда.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Первые поезда из Одессы двинулись в рейс в 05:42. Ремонтники работали всю ночь, чтобы восстановить больше 100 метров разбитых путей возле станции Веселый Кут.

Скоростной поезд № 764 Одесса - Киев отбыл с перрона без отклонения от графика движения. Он будет курсировать по маршруту со всеми остановками по графику, а также дополнительной вынужденной остановкой на станции Крыжополь.

На участке работает более 200 железнодорожников, задействованы 3 восстановительных поезда и другая специальная техника.

Как сообщала "Страна", с рельсов слетели 14 вагонов и разбили больше 100 метров рельсов на двух путях.

Пассажирские поезда пустили в объезд - они прибывали с задержкой от трех до восьми часов. Среди причин катастрофы называют изношенность рельсов или неисправность вагона.

Напомним также, что в соцсетях жаловались, что после схода с рельсов поезда под Одессой пассажиров бросили на вокзале.