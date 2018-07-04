Руководство компании "Леруа Мерлен" (сеть строительных супермаркетов) в России приняло решение временно отстранить PR-директора Галину Панину после ее поста в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба компании на странице Facebook.

"Мы приносим свои извинения за пост Галины Паниной. Компания не разделяет позицию сотрудника. Мы понимаем, что этот пост мог задеть чувства многих людей и приняли решение временно отстранить Галину от должности", - говорится в сообщении компании.

Позже стало известно, что Панина уволилась по собственному желанию.

Фото: facebook.com/LeroyMerlinRussia

3 июля Панина написала о девушке, которую якобы сожгли футбольные фанаты во время празднования победы российской сборной над Испанией (новость оказалась фейком). Позже, в ответ на возмущение в комментариях, она добавила запись о том, как она "вскрывает ватку" и удаляет комментарии пользователей. Еще через какое-то время пост был удален, а Панина принесла извинения "в связи с поспешностью поста с непроверенной информацией и эмоциональностью последующих комментариев".

Но это, как видим, ей не помогло.

Фото: Марина Юденич/Facebook

Галина Панина Фото: ic.pics.livejournal.com

Отметим, что Галина Панина и ранее отмечалась экстравагантными заявлениями. Вот, например, ее оригинальное поздравление с Новым годом.

Как сообщала "Страна", ультрас Гамбурга чуть не сожгли газон после вылета клуба из Бундеслиги.

Также "Страна" писала, что японские футболисты после вылета с ЧМ-2018 оставили записку "Спасибо" и убрали после себя мусор.