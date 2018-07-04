В Европе серьезно обеспокоены проблемой со свободой слова в Украине и атаками власти на неугодные СМИ и журналистов. Депутаты Европарламента готовы оказывать давление на ответственных лиц, действия которых приводят к нарушению прав журналистов, а также угрожают свободе слова страны.

На съезде Альянса либералов и демократов за Европу (транснациональный альянс двух европейских партий, Европейской партии либеральных демократов и реформаторов и Европейской демократической партии - Прим. Ред.), который прошел в Софии, была принята резолюция о притеснениях свободы слова в Украине и теперь Еврокомиссия может ввести мониторинг свободы слова в Украине на период проведения выборов в 2019 году и после них.

Об этом сообщает сайт Национального союза журналистов Украины (НСЖУ).

"Я большой сторонник украинского народа и был в Киеве во время Революции Достоинства. И хорошо знаю, за какие ценности боролись украинцы на Майдане. Поэтому готов поддерживать любые изменения в Украине, приближающие ее в Европу. И готов доступными мне методами защищать права украинцев, в том числе и на свободу слова. Сигналы, сейчас поступают из Украины - о давлении на независимые и оппозиционные СМИ, вызывают у нас тревогу. Поэтому я и мои коллеги поддержали своими голосами резолюцию Европейской партии Украины и будем в дальнейшем следить за ситуацией. Мы искренне хотим, чтобы Украина стала европейским государством с реальными европейскими ценностями, а гражданское общество - свободным", - отметил европарламентарий, член Альянса либералов и демократов за Европу Петрас Ауштрявичус.

НСЖУ, который совместно с партнерами постоянно мониторит Индекс физической безопасности журналистов в Украине, приветствует это решение европарламентариев.

"Усиление европейского давления на тех, кто несет ответственность за атаки на журналистов, - важный шаг, который будет способствовать развитию свободы слова в Украине и защите прав журналистов", - считает председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Ранее "Страна" сообщала, что в НСЖУ назвали атакой на свободу слова законопроект о внесудебном блокировании сайтов.