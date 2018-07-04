В Николаевской области 3 июля в результате поджога лесного урочища горело 6 тыс.кв.м (0,6 га, - Прим.Ред). Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Возгорание произошло в 17:18. Очевидцы сообщили о пожаре хвойной подстилки в Баловно-Матвеевском лесном урочище Новоодесского района.

На месте выяснилось, что огонь частично задел и молодые насаждения, существовала угроза верхового пожара.

В 18:25 пожар был локализован, а ликвидирован в 18:56 на площади 6 000 кв.м.

Причина пожара - поджог.

Как сообщала "Страна", в Запорожской области произошел пожар на пшеничном поле, сгорело 94 гектара посевов.

Также "Страна" писала, что на Левом берегу в Киеве пылала лесопарковая зона.

Ранее Верховная Рада ввела уголовную ответственность за вывоз леса-кругляка.