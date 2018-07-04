Перед саммитом президентов Трампа и Путина в Хельсинки, не будет предварительной встречи главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова и его американского коллеги Майка Помпео.

Об этом передает Gazeta со ссылкой на РИА Новости.

О том, что нет планов такой встречи сообщила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт во время регулярного брифинга 3 июля.

"В наших планах ничего об этом нет. По крайней мере сейчас", - сказала Науэрт, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее "Страна" сообщала, что Муженко издал приказ о декоммунизации в ответ на указ Путина о присвоении танковым полкам России имен украинских городов.

Также мы рассказывали, что Трамп написал гневное письмо партнерам по НАТО.