Отдельной встречи Лаврова и Помпео перед саммитом президентов двух стран не будет
Перед саммитом президентов Трампа и Путина в Хельсинки, не будет предварительной встречи главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова и его американского коллеги Майка Помпео.
Об этом передает Gazeta со ссылкой на РИА Новости.
О том, что нет планов такой встречи сообщила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт во время регулярного брифинга 3 июля.
"В наших планах ничего об этом нет. По крайней мере сейчас", - сказала Науэрт, отвечая на вопрос журналистов.
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