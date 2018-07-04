Партнеры США по НАТО, включая Германию, Бельгию, Норвегию и Канаду, от которых президент США Дональд Трамп в жесткой форме потребовал увеличить оборонные расходы, не согласны с обвинениями президента США в игнорировании обязательств перед Альянсом.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Так, норвежский министр обороны Франк Бакке-Йенсен написал письмо в The Associated Press, в котором заявил, что Норвегия придерживается целей, установленных Альянсом после аннексии Россией украинского Крыма, когда было принято решение увеличить оборонные расходы НАТО до 2% ВВП.

В частности, министр Норвегия отметил, что тратит на закупку вооружений даже больше, чем было согласовано с союзниками. Он выделяет 27% военного бюджета на большие программы, в том числе на закупку американских самолетов. Более того, в ближайших планах - увеличить этот показатель до 33% оборонного бюджета.

Напомним, послание от Трампа получил и премьер-министр Бельгии Шарль Мишель - его обвинили в том, что "становится все труднее объяснить американскому народу, почему некоторые страны не хотят выполнять общие обязательства".

Канаду обвинили в том, что она не увеличила расходы на оборону. Пресс-секретарь главы Минобороны Канады Рене Фиятро в ответ на это заявила, что Канада придерживается заявленного ранее плана увеличения расходов и собирается повысить оборонный бюджет на 70%.

"Соединенные Штаты все чаще не желают игнорировать неспособность Альянса выполнить общие проблемы безопасности", - заявил в свою очередь сам Трамп.

Как сообщала "Страна", уже 11-12 июля в Брюсселе пройдет саммит НАТО, первая крупная встреча после саммита Большой семерки, которая состоялась в июне в Канаде.

Напомним также, что Папа Римский боится, что Третья мировая война начнется из-за воды.