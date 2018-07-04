Центр социальных исследований "София" провел опрос о работе президента Петра Порошенко и Кабмина. Выяснилось, что 78,3% опрошенных центром не одобряют работу президента, а 70,2% - Кабинета Министров.

Об этом сообщает пресс-центр службы.

49,1% опрошенных совсем не одобряют работу президента, 29,2 % - скорее не одобряют, 12,8% - скорее одобряют, 3,7% - полностью одобряют, а 5,2% - затруднились ответить.

37,9% респондентов совсем не одобряют работу правительства, 32,3% - скорее не одобряют, 18,4% - скорее одобряют, 3,2% - полностью одобряют, а 8,2% - затруднились ответить.

Также респондентов просили ответить на вопрос, в правильном ли направлении идут дела в стране.

38,7% ответили, что однозначно в неправильном, 26,4% - скорее в неправильном, 11,9% - скорее в правильном, 2,8% - однозначно в правильном, 14,6% - и в правильном, и в неправильном, а 5,6% - затруднились ответить.

Опрос проводился с 18 по 29 июня.

Были опрошены 2 008 совершеннолетних жителей во всех областях Украины (на подконтрольной территории) методом личного интервью.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Фото: sofia-sociology.com.ua

Как сообщала "Страна", один из недавних опросов показал, что жители Харькова выступили против войны на Донбассе и НАТО.

Также стало известно, что всего треть украинцев одобряют идею создания поместной церкви, а более половины считает, что это не дело власти.

Напомним также, что антирейтинг Порошенко перевалил за 80%. Главные тезисы опроса института Маккейна.