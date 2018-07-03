Вчера под Одессой произошло ЧП - с рельс сошел товарняк и заблокировал все пассажирское движение.

В итоге к авиационному коллапсу добавился железнодорожный - пусть и локального значения. Сотни пассажиров остались ночевать на вокзалах.

И это в лучшем случае. Тем, кто успел доехать только до небольших станций и полустанков, пришлось и вовсе несладко: пассажиров изгоняли из вагонов, не предоставляя никакой помощи.

Сегодня утром движение восстановили. "Страна" разбиралась, как власти справлялись с очередным ЧП и чем оно аукнулось пассажирам поездов.

Как произошла авария

В Одесской области на железнодорожном перегоне сошел с путей грузовой поезд, перевозивший зерно и удобрения. При аварии никто не пострадал, но движение поездов на перегоне Одесса - Киев было прервано.

Как сообщил во вторник отдел коммуникации полиции Одесской области, авария произошла на ж/д перегоне возле села Путиловка Великомихайловского района.

Предварительно установлено, что машинист поезда превысил допустимую скорость движения, в результате чего грузовой поезд сошел с рельсов, при этом 12 вагонов легли на бок, еще у 12-ти оторвало ходовую часть.

"На месте аварии химических и огнеопасных веществ не обнаружено", - подчеркивает полиция.

"Укрзализныця" также опубликовала схемы объезда железнодорожного затора.

Согласно ее релизу, поезда №762/761 Одесса - Киев, №94/93 Одесса - Минск, №24/23 Одесса - Москва, №106/105 Одесса - Киев, №146/145 Измаил - Киев проследуют маршрутом Одесса - Колосовка – Помошная - Чернолесская - Т.Шевченко - Мироновка - Киев.

Поезда №136/135 Белгород-Днестровский - Черновцы, №258/257 Одесса - Львов, №26/36 Одесса - Рахов - Перемышль, №108/107 Одесса - Ужгород, №12/11 Одесса - Львов пойдут по маршруту через Одессу - Колосовку – Помошную - Слободку - Вапнярку.

Поезд №84/83 Одесса - Ковель проследует маршрутом Одесса - Колосовка - Помошная - Чернолесская - Т.Шевченко - Мироновка - Фастов - Казатин.

Поезд № 223/224 Киев - Одесса пойдет по маршруту через Подольск - Помошную - Колосовку – Одессу, поезда №23/24 Москва - Одесса и №258/257 Львов - Одесса проследуют через Слободку - Помошную - Колосовку – Одессу, а поезда №145/146 Киев - Измаил и №105/106 Киев - Одесса – через Фастов - Мироновку - Чернолесскую - Помошную - Одессу.

Согласно ему, на место происшествия направлены три восстановительных поезда, и там уже работает комиссия для определения причины инцидента.

Что происходило с пассажирами

"Железнодорожники информируют пассажиров об изменении времени прибытия поездов и маршрута и рассматривают возможность организации трансфера пассажирам, которые следуют на станции, в которые сейчас поездами добраться невозможно", - бодро отчиталась "Укрзализныця".

О том, как "железнодорожники информируют", уже высказались пользователи соцсетей, попавшие в водоворот событий.

"В Одессе пассажиров с билетами на промежуточные станции тупо выкинули из поездов без объяснений и вариантов решения вопроса как им добраться?

В Германии в таком случае автобусы запускают и пассажиров доставляют. Я позвонила на ЖД, где на мой вопрос будут ли автобусы мне ответили - нет, конечно. ...

Моя мама лично была выкинуть из поезда в вечернее время в чужом городе", - пишет одесситка Мария Зубкова.

"Ни один проводник не мог сначала ответить на вопрос - пройдет ли поезд через Подольск.

Потом начальник поезда авторитетно заявил - да, пройдет, садитесь.

В момент отправления поезда проводники выбрасывают красный стоп- флажок и спешно выпихивают всех, кто едет на все промежуточные станции до Вапнярки.

Без альтернативы, без объяснений, в приказном порядке.

Что это было? Я в шоке", - рассказывает о своей поездке одесситка Екатерина Зубкова - вероятно, мама Марии.

"20 пассажирских поездов из-за этой аварии изменили маршруты и петляют теперь запасными путями. А в каждом поезде по 10-15 вагонов, а в каждом вагоне по 40-60 мест. И ни один проводник не может ответить на вопрос: насколько задержится поезд?", - описывает ситуацию одесситка Татьяна Юшкина.

Впрочем, в "Укрзализныце" вечером сообщили, что на Одесском вокзале организован оперативный штаб, который "в меру возможностей" организует для пассажиров ночлег, питание и трансфер.

В то же время, как всё это будет организовано для людей, застрявших на промежуточных станциях, в ведомстве не сообщается.

Устранение последствий аварии

Утром 4 июля "Укрзализныця" заявила, что путь расчищен от завалов.

"Железнодорожники в 7:16 движение открыли движение поездов по парной колее в Одесской области. На протяжении всей ночи они устраняли последствия схода грузового поезда, который произошел 3 июля на перегоне Ивановка - Веселый Кут.

Сейчас продолжаются работы по восстановлению движения на нечетной колее. На участке работает более 200 железнодорожников, задействованы 3 восстановительных поезда и другая специальная техника.

Сегодня в 5:42 из Одессы в Киев был отправлен скоростной поезд № 764 Одесса - Киев без отклонения от графика движения. Он будет курсировать по маршруту со всеми графиков остановками, а также дополнительной вынужденной остановкой на станции Крыжополь", - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщили "Стране" очевидцы, другой одесский поезд - "Черноморец" - прибыл в Киев сегодня с опозданием на три часа: в 10 утра вместо 7-ми.