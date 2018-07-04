После драматичного поединка Англии и Колумбии в 1/8 чемпионата мира по футболу, в котором фортуна улыбнулась британцам в серии послематчевых пенальти, лучшим игроком признали капитана англичан Гарри Кейна.

"Безусловно, меня переполняют эмоции. Про нашу команду много раз говорили, что мы молоды и неопытны, однако, на мой взгляд, благодаря этой победе мы стали взрослее. Сегодня нам не повезло, что соперник сумел забить на последней минуте и перевести игру в дополнительное время, однако команда не сдалась и продолжила играть в свою игру. Я горжусь своими партнерами и тренерским штабом", - заявил после матча Кейн, передает ТАСС.

Напомним, что во вторник, 3 июля, сборная Англии в серии послематчевых пенальти обыграла колумбийцев и вышла в 1/4 финала турнира. Встреча прошла в Москве на стадионе "Спартак". Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1 - 1. В серии пенальти англичане были сильнее - 4 - 3.

В 1/4 финала сборная Англии сыграет с командой Швеции 7 июля в Самаре.

Любопытно, что до игры с колумбийцами английская сборная ни разу в своей истории не побеждала в серии 11-метровых ударов на мировых первенствах. В 1990 году англичане уступили команде ФРГ, в 1998-м - аргентинцам, в 2006-м - португальцам.

Ранее "Страна" сообщала, что минимальная победа над сборной Швейцарии вывела команду Швеции в четвертьфинал ЧМ-2018.