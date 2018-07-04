В детском спортивном лагере "Славутич" под Киевом, где вчера массово отравились дети и один ребенок впал в кому, медики осмотрели всех детей, которые находились в контакте с больными.

Об этом сообщает "112 Украина".

По словам директора департамента здравоохранения Киевской ОГА Аллы Арешкович, всего осмотрели 26 детей.

"Родители забрали детей домой, почти все они выехали в Киев. Списки осмотренных детей переданы вчера в КГГА, департамент здравоохранения, где со вчерашнего дня группу взяли под активный надзор", - рассказала она.

По словам Арешкович, сегодня будут первые результаты проб, которые были взяты у больных детей.

"По состоянию на утро, все пробы в работе. В течение этого дня возможно будут первые результаты, до конца суток можно будет узнать последствия", - сказала она.

Как сообщала "Страна", 2 июля в частном лагере "Славутич" в Переяслав-Хмельницком районе произошло массовое отравление детей, которые приехали на подготовку к соревнованиям. Всего пострадали 12 детей из Школы Дерюгиных. Прокуратура открыла уголовное производство.

Представители лагеря "Славутич" в Переяслав-Хмельницком районе отрицают, что дети отравились в столовой.

Также "Страна" писала, что в прошлом году острая кишечная инфекция атаковала сразу 508 человек за неделю в Запорожской области.