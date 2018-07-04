Сын главаря "Исламского государства" Абу Бакры аль-Багдади погиб в Сирии в операции против военных России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на телеканал ИГИЛ.

"Худайфах аль-Бадри, сын халифа, был убит в ходе операции против нусайритов и россиян около тепловой электростанции в Хомсе", - говорится в заявлении.

Канал показал изображение молодого парня со штурмовой винтовкой, однако подробностей не сообщил.

"Местонахождение самого Абу Бакры аль-Багдади пока неизвестно, формулировка сообщения подразумевает, что он все еще жив", - отмечается в сообщении.

Тайного лидера "Исламского государства" часто объявляли убитым или раненым. Последнее сообщение от Багдади было опубликовано в сентябре новостной организацией "Аль-Фуркан" в виде 46-минутной аудиозаписи, где он призвал последователей по всему миру совершать атаки против Запада и продолжать боевые действия в Ираке, Сирии и других местах.

Напомним, 9 марта 2018 года суд в иракском Багдаде приговорил сестру главаря террористической группировки Исламское государство Абу Бакра аль-Багдада к смертной казни.

Также "Страна" писала, что в Ираке 19 россиянок получили пожизненное за связи с ИГИЛ.

В декабре прошлого года турецкая газета сообщила, что армия США поймала лидера Исламского государства Абу Бакра.

Как сообщала "Страна", домохозяйка из Ирака стала мстительницей, воюет против ИГИЛ и варит головы боевиков.