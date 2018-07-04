В среду, 4 июля, в Украине будет теплая погода, преимущественно без осадков. Краткосрочные дожди обещают в Чернигове, Сумах, Хмельницком и Одессе. На большей части страны ожидается сухая переменно-облачная погода.

По прогнозу Укргидрометцентра, средняя температура днем установится на отметке 20-25°С; в южных, Донецкой, Луганской областях и на Закарпатье до 28°С, в Карпатах 14-19°С.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

В Киеве - переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура 22-24°С.

Прогноз погоды в Украине на 4 июля 2018 года Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", синоптики обещают Украине +41 градус в июле. В каких областях будет жарче всего.

Также "Страна" писала, что в Киеве июньский дождь побил 130-летний погодный рекорд.