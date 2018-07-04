Корпорация Google подтверждает, что частные электронные письма, отправленные и полученные пользователями Gmail, могут быть прочитаны разработчиками приложений. Об этом сообщает BBC.

Так, сообщается, что пользователи сами могут предоставить такой доступ персоналу, подключив стороннее приложение к своим учетным записям.

Эксперты по безопасности сказали, что "удивительно", что Google допустил это. Также некоторые американские компании назвали эту информацию "грязной тайной".

Напомним, Gmail является самым популярным в мире почтовым сервисом, у которого около 1,4 миллиардов пользователей.

Как сообщала "Страна", в Google запретили разрабатывать искусственный интеллект для военных целей.

Напомним также, что Google начала тестировать новую почту Gmail с самоуничтожающимися сообщениями.

Ранее "Страна" также писала, что пользователи Gmail смогут отслеживать путешествия и новости спорта в Windows 10.