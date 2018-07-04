Украина направила в Международный уголовный суд ( International Criminal Court, ICC - Прим.Ред.) списки всех иностранцев - наемников, которые воевали на Донбассе.

Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире "112 Украина".

"Мы передали в институты Международного уголовного суда через МИД списки лиц, установленных во время расследования уголовного производства об агрессивной войне против Украины со стороны северного соседа. Передали списки не только сербов, но и всех иностранцев - итальянцев, испанцев, албанцев. Их там немало, они называются ротами, взводами. Суммарно их количество составляет несколько сотен человек", - рассказал Матиос.

Также главный военный прокурор зявил о "двойных стандартах", которые иногда применяются к Украине со стороны других государств.

"Основное, что наемничество на территории суверенного государства карается законом всех государств, откуда они приехали. Но мы почему-то не слышали массовых процессов против этих лиц. Двойные стандарты, которые иногда применяются к Украине, очень обидно поражают душу. Однако они не оставляют нам другой возможности, как делать все самим и доказывать мировому сообществу и соответствующим учреждениям, что не только у нас есть какие-то проблемы, которые надо решать, потому что не может быть выборочного применения справедливого наказания к украинцам, которые в процессе войны. Также есть те иностранцы, которые пришли воевать на территорию суверенного государства в центре Европы", - добавил Матиос.

Ранее "Страна" сообщала, что Центр Симона Визенталя обвинил Матиоса в антисемитизме и потребовал его отставки.